Прощание с артистом цирка Андреем Николаевым пройдет 18 августа в Москве

Церемония состоится в 10:00 в Московском цирке Ю. Никулина на Цветном бульваре

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР, режиссером-постановщиком номеров комического цирка и эстрады, артистом цирка Андреем Николаевым, более известным как клоун Андрюша, состоится 18 августа в Московском цирке Ю. Никулина на Цветном бульваре. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Российской государственной цирковой компании ("Росгосцирк").

Николаев умер 14 августа в Боткинской больнице, ему было 85 лет.

"Церемония прощания пройдет в пятницу, 18 августа, в 10:00 мск в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, - сказали в пресс-службе. - Расходы на организацию похорон берет на себя Союз деятелей циркового искусства".

Николаев родился 27 марта 1938 года. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша) и режиссерский факультет ГИТИСа.

В 1960-х артист придумал и создал клоунский образ постоянно попадавшего в нестандартные ситуации Андрюши. Он работал с Юрием Никулиным и Олегом Поповым. Николаев был наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и многих других эстрадных артистов. Обладатель высшей всемирной клоунской награды "Маска Грока" и премии "Оскар" брюссельского королевского цирка.