В Польше впервые с 2019 года проходит военный парад по случаю Дня Войска Польского

В параде принимают участие около 2 тыс. военнослужащих и 200 единиц техники

ТАСС, 15 августа. Военный парад в честь Дня Войска Польского проходит в Варшаве. Это событие транслируется Польским телевидением.

Сообщается, что в параде принимают участие около 2 тыс. военнослужащих и 200 единиц техники. Задействованы, в частности, бронетранспортеры Rosomak в различных модификациях, самоходные минометы Rak, польские гаубицы Krab и приобретаемые страной в Южной Корее САУ K9, реактивные установки HIMARS, а также танки трех типов - Leopard 2, K2 корейского производства и американские Abrams. В параде также принимают участие БМП Borsuk, машины системы дистанционного минирования Baobab-K и элементы системы ПВО/ПРО Patriot.

В воздушной части парада задействованы истребители F-16 и FA-50, а также принадлежащие ВВС США самолеты F-35. Польша заказала 32 такие машины. Первые из них должны поступить на вооружение польской армии в будущем году. В небе над Варшавой можно увидеть вертолеты Black Hawk и AW101. Американские ударные Apache, задействованные на параде, предоставлены американской стороной - Польша пока только планирует приобрести 96 таких вертолетов.

Нынешний парад местные власти называют крупнейшим в истории, призванным продемонстрировать стремление страны создать сильнейшую в Европе сухопутную армию. Однако большинство представленной на параде современной иностранной военной техники пока присутствует на вооружении только в единичных экземплярах. В оппозиционных СМИ страны парад называют "предвыборным шоу", критикуя власти за необдуманные и несогласованные с военными дорогостоящие закупки вооружений, на которые у страны нет средств.

Последний парад в честь Дня Войска Польского проводился в 2019 году в городе Катовице. В последующие годы власти отказались от этого мероприятия из-за пандемии коронавируса и связанных с эпидемией ограничений. Вместо этого организовывались пикники и концерты.

День Войска Польского отмечается в республике с 1923 года. После 1947 года главное торжество польской армии перенесли на 12 октября в честь битвы под Ленино (октябрь 1943 года), в которой приняла участие 1-я Польская пехотная дивизия им. Тадеуша Костюшко. В 1992 году власти решили вернуть прежнюю дату, приуроченную к битве под Варшавой 1920 года, которая состоялась во время советско-польской войны (1919-1921).