В Госдуму внесли законопроект о запрете повышать плату за парковки быстрее роста доходов

Авторы документа считают, что его принятие поможет предотвратить необоснованное повышение тарифов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес в палату парламента законопроект, по которому повышение размера платы за пользование платными парковками не может быть выше темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в субъекте РФ за предыдущий год. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Документом предлагается дополнить новым положением статью 13 закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которая устанавливает требования к платной парковке.

"Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации за предыдущий год, определяемый Росстатом, являются официальным показателем, отражающим изменение зарплат граждан. Использование этого показателя позволит установить объективную и справедливую базу для регулирования платы за пользование платными парковками", - указано в пояснительной записке.

Отмечается, что введение ограничения на повышение размера платы за парковку поможет предотвратить необоснованное повышение тарифов.