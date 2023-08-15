Петергоф и Музей Мирового океана в конце августа обменяются выставками по морской тематике

Одна из экспозиций расскажет об истории корабельного дела петровской России, а другая - о морских традициях Российской империи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Музеи-заповедники "Петергоф" и "Музей Мирового океана" в конце лета обменяются выставками, посвященными морской тематике, сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник службы сохранения и изучения памятников культурного наследия ГМЗ "Петергоф" Анна Ляшко. Одна из экспозиций расскажет об истории корабельного дела петровской России, а другая - о морских традициях Российской империи.

"В конце августа в рамках совместного проекта с Музеем Мирового океана мы открываем две стендовые выставки, - сказала Ляшко, подчеркнув, что такой формат позволяет обоим музеям-заповедникам сделать диалог с посетителями наиболее широким. - Мы возле причала, возле нашего музея "Императорские яхты", представим проект Музея Мирового океана, который [реализуется] в рамках Ассамблеи петровских музеев (объединяет около 120 музеев, связанных с наследием Петра I - прим. ТАСС)".

Как отметила Ляшко, выставка будет называться "Был бы флот, а гавани найдутся", она будет в буквальном смысле встречать посетителей, прибывающих в Петергоф водным путем. Проект познакомит их с историей корабельного дела петровской России в разных ее уголках, а также расскажет о работе энтузиастов из клубных объединений по сохранению петровского корабельного наследия.

В свою очередь Петергоф привезет в Калининград выставку "Империя на Балтике", она откроется в Историко-культурном центре "Фридрихсбургские ворота". "Мы расскажем о наших морских символах, о петербургских и петергофских традициях, о наших коллекциях, связанных с морем, - сказала Ляшко. - Это пространство, мы надеемся, будет и дальше принимать петергофские проекты".

Музейный морской поход

Как напомнил врио генерального директора ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков, два музея-заповедника в ноябре подписали соглашение о партнерстве, одним из главных пунктов которого является создание музейных резиденций на Балтике. Этот новый формат сотрудничества подразумевает обмен опытом, выставками, проектами и идеями.

В поддержку этой партнерской программы Петергоф и Музей Мирового океана проводят в августе совместный музейный морской поход "Россия на Балтике", символизирующий возрождение традиции парусных походов и регат по Балтийскому морю. Музей Мирового океана уже совершил переход на яхтах "Одиссей", "Карина", "Тамара" и "Океан" в Санкт-Петербург. В городе на Неве к ним присоединятся петербургские яхты "Ольга" и "Лукулл", и 18 августа от причала в Петергофе они вместе отправятся в Калининград, где 26 августа примут участие в фестивале "Водная ассамблея". "Будет большой фестиваль. Все исторические плавательные средства наши выйдут на воду, придут прекрасные большие яхты. Будет гонка на шлюпках", - анонсировала генеральный директор музея-заповедника "Музей Мирового океана" Светлана Сивкова.

Как пояснил Ковриков, в этот раз морской поход проводится в тестовом режиме, а в следующем году планируется расширить состав его участников и добавить соревновательную составляющую. "Событие грандиозное, и мы хотим его сделать обязательно ежегодным. Это будет музейная регата, к которой присоединится, возможно, вся страна", - отметил он.

Организаторами проекта выступают Музей Мирового океана и ГМЗ "Петергоф" при поддержке Калининградской Федерации парусного спорта, яхт-клуба Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.