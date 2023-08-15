В Тверской области открылась выставка, посвященная погибшему в СВО полковнику ВКС

Это первая в регионе экспозиция, рассказывающая о герое спецоперации

ТВЕРЬ, 15 августа. /ТАСС/. Выставку, посвященную Герою России, полковнику Василию Клещенко, который погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции (СВО) в 2022 году, открыли во Всероссийском историко-этнографическом музее (ВИЭМ) в Торжке Тверской области. Это первая в регионе экспозиция, рассказывающая о герое СВО, сообщила ТАСС директор ВИЭМ Ирина Жукова.

"Сегодня важный для нашего музея день. В Гостинице Пожарских ВИЭМ мы открыли первую на территории Тверской области выставку, посвященную Герою России, участнику СВО - Василию Петровичу Клещенко, которая носит философское название "Небо начинается с земли". Это большая ответственность - рассказывать о событиях, свидетелями которых мы являемся. И самое главное, рассказывать об этом через судьбы людей", - сказала собеседница агентства.

По словам директора ВИЭМ, в экспозиции представлены личные вещи Клещенко, фотографии из семейного архива, газетные материалы, посвященные Герою России, различные документы. На открытии выставки присутствовало порядка 200 человек, среди которых - родители, супруга и дочь военнослужащего.

Отмечается, что выставка "Небо начинается с земли" стала продолжением масштабного проекта Государственного центрального музея современной истории России под названием "Донбасс - Россия". В настоящий момент экспозиция проекта также представлена в стенах Гостиницы Пожарских.

Клещенко прошел путь от летчика-оператора Ми-24 до замначальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Был награжден медалью Нестерова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, 15 медалями Минобороны РФ, погиб при выполнении боевого задания в ходе СВО в 2022 году. Указом президента РФ Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Клещенко посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2022 году по инициативе губернатора Тверской области школе № 5 в Торжке присвоили имя Клещенко, на ней же установлена памятная доска, посвященная военнослужащему.