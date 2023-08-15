В Белгороде арендатор переделает ремонт подземки, выполненный в желто-голубом цвете

Городские власти усилят контроль на объекте

БЕЛГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Дизайн подземного перехода в Белгороде, где ранее была уложена плитка в цветах украинского флага, будет изменен. Арендатор площадей выполнит отделочные работы за собственные средства, сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.

"Отделочные работы в подземном переходе "Родина" выполняет арендатор его площадей за собственные средства. Отступил от утвержденных цветовых решений плиточного мощения. Замечания сегодня устранит", - написал Демидов.

Жители Белгорода остались недовольны ремонтом в подземном переходе, где плитка была уложена в цветах украинского флага. Люди стали выкладывать фотографии в местных пабликах в соцсетях. "Конечно, такие работы мы бы не приняли - арендатору пришлось бы их переделать. Спасибо горожанам за своевременный сигнал", - отметил Демидов.

Городские власти усилят контроль на объекте. "Дал такие поручения архитектурно-строительному блоку мэрии. Напомню, капремонт подземного перехода планируется завершить до конца сентября", - добавил Демидов.