15 августа, 14:15

В Новой Каховке возобновила работу первая библиотека

Библиотекари подготовили читальный зал и упорядочили книжный фонд

ГЕНИЧЕСК, 15 августа. /ТАСС/. Единственная на данный момент в Новой Каховке Херсонской области городская библиотека во вторник возобновила работу, сообщила в своем Telegram-канале администрация муниципального округа.

"Сегодня, 15 августа, состоялось радостное событие для всех жителей Новой Каховки - вновь открылась городская библиотека №2, что расположена на перекрестке ул. Щорса - пр. Победы", - говорится в сообщении.

Библиотекари подготовили читальный зал, упорядочили книжный фонд. "Выступая на открытии, глава Новокаховской ВГА [военно-гражданской администрации] Владимир Леонтьев отметил важность доступности книг для повышения культурного уровня и общего образования населения и воспитания молодого поколения. Администрация со своей стороны будет оказывать всевозможную поддержку этой и другим библиотекам всеми имеющимися средствами. В открывшейся библиотеке представлены детская, художественная, познавательная литература на русском и украинском языках", - следует из информации в канале.

Уточняется, что работники библиотеки с благодарностью примут в дар книги от населения для пополнения книжного фонда. 

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