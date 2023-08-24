История тюменской нефти: городская среда

Появление на карте страны целой плеяды "нефтяных" городов связано с открытием крупнейших месторождений нефти и газа в Западной Сибири. За пару десятилетий из небольших поселков они превратились в ком­фортные и благоустроенные террито­рии и стали местом притяжения для людей из разных регионов страны и зарубежья. Рассказываем о них в материале ТАСС

Авторы издания "Атлас нефти. Очерки о нефтегазовой истории России" отмечают, что итоги переписей населения наиболее красноречиво говорят об экономическом расцвете и темпах урбанизации территории. В после­военное время переписей было шесть, но наиболее интерес­ны результаты 1959 и 2010 годов.

По данным Всесоюзной переписи населения 1959 года, в "нефтегазовых" национальных округах Западной Сибири существовало только два города: Ханты-Мансийск и Салехард. Также было четыре поселка городского типа: Сургут, Березово и Октябрьское в Ханты-Мансийском и Лабытнанги в Ямало-Ненецком национальном округе. Численность населения столиц нацокругов тогда составляла 20 677 и 16 567 человек соответственно.

Спустя полвека, согласно переписи 2010 года, в одной только Югре было уже 40 городских поселений, из которых 16 городов с общим числом жителей 1 226 917 человек и 24 поселка городского типа с населением 174 512 человек. Если в 1959 году городское население состав­ляло здесь чуть более 30%, то в 2010 году уже 91,5% жителей региона жили в городах.

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"На территории площадью около 1,5 миллиона квадратных километров, которую занимает сегодня Тюменская область, включая Югру и Ямал, проживало меньше миллиона человек. Сегодня - больше 3,8 миллиона. Откуда они взялись? А вот оттуда, с тюменской нефти", - поделился в интервью ТАСС Генадий Шмаль, один из создателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири, президент Союза нефтегазопромышленников России.

Города тюменской нефти

Надым, 1977 год © Сапожков Иван / ТАСС

На тюменской нефти выросло немало новых городов. На территории нынешней Югры (в 1960-е годы Ханты-Мансийского национального округа) это Урай, Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск, Мегион, Когалым, Лангепас, Нягань, Радужный, Белоярский, Пыть-Ях, Югорск, Лянтор, Покачи. На Ямале - Надым, Лабытнанги, Новый Уренгой, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале. Самый старший, Урай, получил статус города в 1965 году, а молодой - Тарко-Сале - в 2004 году.

Во многом освоение тюменского севера повлияло на рост областной столицы - Тюмени, и центров национальных округов - Ханты-Мансийска и Салехарда. Так, Всесоюзная перепись 1959 года до начала нефтяного бума зафиксировала в этих населенных пунктах соответственно 150 195, 20 677, 16 567 человек. А на 1 января 2023 года Росстат сообщает о 855 618, 109 745 и 48 619 жителях.

Новый Уренгой, 1979 год © Иван Сапожков / ТАСС

Другой сценарий

В конце 1950-х годов ничто не предвещало интенсивную урбанизацию региона. Планировалось, что в нефтепроме в течение 15-20 лет основная нагрузка сохранится за Урало-Поволжьем, рассказывается в книге "Люди и недра" под общей редакцией одного из первопроходцев Западной Сибири, заслуженного геолога РФ, доктора геолого-минералогических наук, директора НТЦ "МНП „Геодата“" Анатолия Брехунцова.

"Западную Сибирь предполагалось осваивать постепенно, как бы исподволь, без переброски в заболоченную тайгу главных материальных и трудовых ресурсов. Обращалось внимание на тяжелые климатические условия, необустроенность региона и вследствие этого - огромные затраты, необходимые на освоение Западной Сибири", - пишет автор.

Одним из самых влиятельных сторонников такого сценария был министр нефтяной промышленности СССР, а с середины 1960-х годов зампред Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР Николай Байбаков.

Железная дорога Тюмень - Сургут, 1975 год. Первый поезд после пересечения нового моста через Обь © Иван Сапожков / ТАСС

Тюменские геологи и нефтедобытчики своими достижениями подготовили другой сценарий - ускоренное развитие промышленного потенциала региона, формирование новой экономики СССР. В 1965 году был построен нефтепровод Шаим - Тюмень. Началось проектирование и строительство железной дороги Тюмень - Тобольск - Сургут, нефтепровода Усть-Балык - Омск. В том же году ЦК ВЛКСМ объявил комплекс работ по освоению месторождений Тюменской области Всесоюзной ударной комсомольской стройкой № 1. Активная молодежь со всей страны устремилась открывать и обустраивать месторождения, строить нефте- и газопроводы, линии электропередачи, центры нефтехимии, новые города.

Студенты на объекте, Сургут, 1974 год © Иван Сапожков / ТАСС

Так, например, в Нижневартовске статус комсомольской стройки получили шесть объектов. Ежегодно в город прибывали студенческие строительные отряды численностью до 3 тысяч человек из разных республик Советского Союза. Особенно активны были студотрядовцы из Украинской ССР: как связанные с профессиональным обучением по строительным специальностям (Полтавский инженерно-строительный, Киевский автодорожный, Винницкий политехнический институты), так и не связанные. В 1960-1970-е годы приезжали студотряды "Звездный" (Киевский медицинский институт), "Интер" (Киевский госуниверситет), "Идеолог" (Киевский госинститут культуры), "Славутич" (Киевский педагогический институт).

Край комсомольского задора

Генадий Шмаль в 1960-е годы возглавлял Тюменский обком комсомола.

"Западную Сибирь пришла осваивать в основном молодежь. А кто еще мог туда приехать? Жилья нет, детских садов и школ нет, в лучшем случае вагончик, а так - землянки или палатки. А на улице минус 40, бывает и 50. Потому и могли, особенно на первых порах, поехать только люди, не обремененные семьями. Поэтому я считал, считаю и всегда буду считать, что главную роль в освоении Западной Сибири сыграла молодежь", - говорит он.

1/3 Торжественная встреча Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени 25-летия целины, прибывшего на освоение западносибирской нефтегазовой "целины", 1979 год © Иван Сапожков / ТАСС Бойцы Всесоюзного отряда имени XVIII съезда ВЛКСМ - строители нового города для газодобытчиков Уренгойского месторождения. На переднем плане - штукатур Светлана Распашонова, 1978 год © Иван Сапожков / ТАСС Строители города Лангепас, 1986 год © Н. Желудович / ТАСС

На первых порах к "территориям роста" были прикреплены некоторые округа погранвойск.

"После демобилизации ребята приезжали. До сих пор те, кто приехал в 1960-х, живут в Тюмени, иногда встречаемся с ними", - рассказал Шмаль.

Случались административные перегибы. "На социальные и другие программы не было достаточно ресурсов. Были такие глупости, как запрет на строительство клубов и домов культуры, только с разрешения правительства СССР можно было строить. Это дикость, ведь кругом молодежь", - отметил первопроходец.

Правдинская нефтеразведочная экспедиция, 1978 год © Иван Сапожков, С. Губский / ТАСС

Некоторым, впрочем, удавалось строить вопреки. В своих воспоминаниях один из молодых соратников легендарного геолога-нефтяника Фармана Салманова, заслуженный геолог РСФСР, доктор геолого-минералогических наук Фабиан Гурари рассказывал, что организованная легендарным первопроходцем на голом месте в нижнем течении Иртыша Правдинская экспедиция сразу взяла высокий уровень обустройства быта.

"Непривычно было видеть в тайге два ряда добротных двухэтажных брусчатых домов с удобными уютными квартирами, в которых имелась такая роскошь для Севера, как центральное отопление. В экспедиции быстро построили просторный клуб, школу со спортзалом. Совсем уж необычным стало строительство кафе „Конек-Горбунок“ и теплицы, в которой выращивали не только помидоры, огурцы и прочую зелень, но даже цветы! На радость и забаву ребятишкам создали мини-зоопарк. Неслучайно в Горноправдинске проводились такие масштабные мероприятия, как слет молодых геологов Тюменщины, приезжали столичные литераторы, артисты", - рассказывал Гурари.

Когалым, дети строителей города, 1978 год © Виктор Рудько, Юрий Венделин / ТАСС

Масло за сверхплан

Шмаль вспоминает приезд в регион председателя Совмина СССР Алексея Косыгина: "Умница, потрясающий был человек. Очень внимательно относился к нам, бывал не раз. Ну, и Виктор Иванович Муравленко, начальник тюменского нефтяного главка как-то говорит: „Алексей Николаевич, мы, вроде, работаем нормально, но вот с фондами плохо. Буровик работает в минус 40, его же кормить надо, помочь бы нам, мясо и масло“. Косыгин ответил: „Виктор Иванович, давай договоримся, ты дашь сверх плана 2 миллиона тонн нефти, мы эту нефть продадим за рубеж и на эти деньги купим для тебя то, что ты просишь“. И получалось так, что сверх плана выдавали не 2 миллиона, а 5-7 миллионов и больше".

Тюменские селяне, добавил Шмаль, тоже подставили плечо. В области были построены мощнейшие объекты: "свинокомплекс на 104 тысячи голов и самая крупная на то время птицефабрика под Тюменью, в поселке Боровском, на пике мощности дававшая около миллиона штук яиц в день. Была построена и большая бройлерная фабрика, потом утиная, и так далее".

Освоить или заселить?

За более чем полвека восходящая энергия урбанизации реализовалась в освоении территории и росте нефтегазодобычи. Времена меняются. В интервью ТАСС на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF) академик РАН, доктор экономических наук, профессор Валерий Крюков отметил, что сейчас строить новые города в Западной Сибири нецелесообразно, будущее ее экономики - в кооперации севера и юга региона.

"Устойчивость развития [региона] зависит от того, как будет налажена кооперация севера и юга Западной Сибири. На юге комфортный климат, на севере - природные ресурсы, есть еще средняя полоса, где лес. Путь - не спонтанное развитие и концентрация большого числа людей [в городах], а на пространственной кооперации и взаимодействии", - сказал Крюков.

Виды Сургута, 1969 год © Ивана Сапожкова / ТАСС

"Один из главных вопросов, которые мы решали, но так пока и не решили: что значит осваивать Север. Это его освоить или заселить? Разные подходы. Заселить полностью не можем, да и не надо. Пример - Ямбург. Там нет города, хороший вахтовый поселок газодобытчиков на 5 тысяч человек, есть все для проживания. Но только вахтовым методом. Там ни одного ребенка, нет школ и детсадов. Правильная идеология! Потому что условия Севера для коренных жителей подходят, а для приезжих - нет. Особенно трудно детям - полярная ночь, стужа, весной не хватает кислорода, летом - полярный день и гнус. Решение непростое, ставшее результатом споров теоретиков и практиков газодобычи", - резюмировал Генадий Шмаль.

По тюменскому времени

"Нефтегазовые" города Западной Сибири черпали энергию развития из богатейших недр, силы духа первопроходцев и опыта более старших "столичных" городов региона. Поселки превращались в города, города росли, приглядывая: "А как в Тюмени?"

"Какой будет Тюмень? Она должна быть разной. В моем представлении это город творческих и активных людей, город с высоким уровнем образовательных, медицинских услуг, востребованных не только сибиряками и уральцами, но и жителями других городов страны. Таким потенциалом она обладает, и его надо развивать. Надеюсь, что удастся раскрыть и туристический потенциал Тюмени", - считает губернатор Александр Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор на XI Тюменском нефтегазовом форуме © Владислав Бурнашев / ТАСС

Александр Моор, губернатор Тюменской области:

- Любой труд в обществе направлен на достижение целей. И такими целями для нас являются программы развития, заложенные в приоритетных национальных проектах в сферах здравоохранения, демографии, культуры, образования, строительства жилья, ремонта дорог, сохранения экологии, в наращивании человеческого капитала, создания комфортной среды и увеличении экономического роста. Уверен, что изучение и понимание пройденного пути поможет в работе на благо жителей нашего любимого региона - Тюменской области.