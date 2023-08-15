Около 70% опрошенных жителей ФРГ считают, что государство не справляется с обязанностями

Согласно исследованию службы Forsa, лишь 27% респондентов высказали противоположную точку зрения

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Порядка 70% жителей Германии считают, что государство не способно выполнять свои задачи, таким образом, доверие граждан к дееспособности государства упало до нового минимума. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования службы Forsa, проведенного по заказу второй по величине ассоциации госслужащих в Германии DBB.

По его данным, 69% респондентов полагают, что государство не справляется со своими обязанностями. Год назад этот показатель составлял 66%. Лишь 27% опрошенных высказали противоположную точку зрения. В 2022 году таких было 29%.

Как выяснили социологи, государственная система перегружена, прежде всего, вызовами, связанными с политикой предоставления убежища и приема беженцев, политикой в области образования, а также климатической политикой. "Таким образом, доверие граждан к способности своего государства действовать упало до нового минимума. Это вызывает тревогу", - прокомментировал результаты глава DBB Ульрих Зильбербах.

С точки зрения опрошенных, важнейшими задачами государства в 2023 году являются поддержание социальной справедливости, улучшение инфраструктуры и защита климата. На западе ФРГ важнейшими государственными задачами видят защиту климата, миграционные вопросы и поддержку Украины, на востоке больше избавление населения от последствий инфляции, социальное равенство и гармонизацию условий жизни между городом и деревней. "Особую тревогу вызывает постоянно растущее разделение в обществе, - продолжил Зильбербах. - Раскол между Востоком и Западом, бедными и богатыми, в зависимости от образовательного ценза, углубляется, а уровень социального напряжения возрастает".

Хуже всего, как подчеркнули участники исследования, государство справляется с политикой в области приема и размещения мигрантов и беженцев (26%), политикой в области образования (19%) и защитой окружающей среды (17%).

Опрос проводился в июне в формате онлайн. В нем приняли участие 2 008 человек старше 14 лет.