Глава Минфина США рассказала, что не почувствовала эффекта галлюциногенных грибов

Джанет Йеллен отметила, что если грибы приготовлены правильно, то какого-либо воздействия они не оказывают

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен рассказала, что у нее не было видений после съеденных в Китае галлюциногенных грибов.

"Подавали вкусное грибное блюдо. Я не знала, что у этих грибов есть галлюциногенные свойства, я узнала об этом потом", - рассказала она в интервью телеканалу CNN.

В ответ на шуточный вопрос журналиста CNN, не было ли у нее потом каких-либо видений, Йеллен отметила: "Если эти грибы приготовлены правильно - а в этом я уверена, потому что ресторан был очень хороший, - то какого-либо воздействия они не оказывают".

Йеллен 6-9 июля находилась с визитом в Пекине. В ходе поездки глава Минфина США встретилась с должностными лицами КНР высокого ранга. Во время визита она съела в местном ресторане блюдо с грибами, которые, как считается, обладают галлюциногенным эффектом. Речь идет о произрастающих в провинции Юньнань грибах Lanmaoa asiatica, там они являются распространенным деликатесом. Считается, что если они приготовлены должным образом, то никаких негативных эффектов, в том числе галлюцинаций, не вызывают.