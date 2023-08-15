Эксперт считает, что гонения на УПЦ ведут к расколу и наносят ущерб репутации Киева в мире

Украинский политолог Руслан Бортник отметил, что переход из канонической церкви в раскольническую ПЦУ был немногочисленным

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Действия украинской власти против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и, в частности, против Киево-Печерской лавры ведут к расколу общества и наносят ущерб репутации страны на международной арене. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник.

"Сама ситуация приводит к тому, что значительная часть общества социально отторгается, переходит в радикальную оппозицию <...>. Я вижу, как по многим селам общины разделились. Одни служат по хатам, чувствуют себя крайне ущемленными и обиженными, другие - в полупустых церквах, потому что пассионарная часть этой общины ушла", - цитирует Бортника Союз православных журналистов.

Политолог отметил, что переход из канонической УПЦ в раскольническую Православную церковь Украины был немногочисленным. "Та часть общины населенного пункта, которая выступала за переход, не очень религиозна, она руководствовалась политическими мотивами, эти люди в церковь не ходят", - подчеркнул он.

В итоге преследование УПЦ наносит ущерб самой власти, считает политолог. "Во-первых, сотни тысяч, а может, и миллионы людей смотрят на это негативно. Во-вторых, как выглядит эта "картинка" вмешательства государства в религиозные вопросы на международной арене", - отметил Бортник.