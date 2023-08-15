Под Волгоградом по техническим причинам задержали четыре курортных поезда

Задержка одного из них составляет более пяти часов

ВОЛГОГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Четыре пассажирских поезда, следующих со стороны черноморского побережья и обратно, задерживаются по техническим причинам между Волгоградской и Саратовской областями. Задержка одного из них составляет более пяти часов, сообщается на сайте Приволжской железной дороги.

"15 августа на перегоне Овражная - Россоша двухпутного электрифицированного участка Петров Вал - Багаевка Приволжской железной дороги (участок между Волгоградской и Саратовской областями - прим. ТАСС) по техническим причинам более чем на 5 часов задержан пассажирский поезд № 515 сообщением Анапа - Ижевск. <…> Кроме того, были задержаны пассажирские поезда: № 503 Анапа - Уфа - 2 часа 47 минут; № 461 Адлер - Уфа - 1 час 26 минут; № 463 Челябинск - Адлер - 49 минут", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры поезда Анапа - Ижевск будут обеспечены бесплатным питанием и водой по прибытии на станцию Саратов-1. В компании отметили, что Приволжская железная дорога принимает все необходимые меры для введения поездов в график.