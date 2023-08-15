В Новгородской области обезвредили авиабомбу времен войны весом 250 кг

Снаряд обнаружили при проведении дорожных работ вблизи города Холм

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Саперы Невского спасательного центра МЧС России в Новгородской области обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 250 кг. Снаряд обнаружили при проведении дорожных работ вблизи города Холм, сообщает пресс-службе регионального главка МЧС.

"При проведении дорожных работ вблизи города Холм был обнаружен неразорвавшийся боеприпас времен Великой Отечественной войны - авиабомба весом 250 кг. Рабочие, обнаружившие снаряд, сразу же сообщили о боеприпасе в экстренные службы", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, для безопасного уничтожения взрывоопасного предмета в регион прибыл пиротехнический расчет Невского спасательного центра. Именно эти специалисты занимаются уничтожением авиабомб. Пиротехники МЧС России приняли решение о необходимости перевозки снаряда в безопасное для уничтожения место.

"Авиабомба была изъята и транспортирована на специальный полигон. Проведя подготовительные работы и оцепив место подрыва, специалисты-пиротехники уничтожили опасную находку", - пояснили в пресс-службе.

Радиус разлетающихся осколков составил до 2,5 км. Подрыв прошел в штатном режиме.