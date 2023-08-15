Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии Сергей Миронов

Ему было 75 лет

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрава России, академик РАН Сергей Миронов умер на 76-м году жизни. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 14 августа на 76-м году жизни скончался президент Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрава России, академик РАН Сергей Миронов", - говорится в сообщении.

Соболезнования родным, друзьям и коллегам Миронова выразил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Благодаря его труду и знаниям развитие получили высокотехнологичные направления лечения в области травматологии, восстановительной и спортивной медицины. Вся жизнь и трудовая деятельность Сергея Павловича была примером преданности избранной медицинской специальности. Его многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие отечественной медицинской науки был отмечен высокими государственными, правительственными и ведомственными наградами", - приводит слова Мурашко пресс-служба.

По данным сайта НМИЦ, Миронов родился 6 августа 1948 года в Москве. В центре он проработал более 50 лет, добавили в Минздраве. Также на протяжении 25 лет Миронов занимал должность главного внештатного специалиста-ортопеда Минздрава России. Как пояснили в министерстве, он развивал травматолого-ортопедическую службу во всех субъектах РФ. Научная деятельность Миронова была связана с разработкой и внедрением в практику малоинвазивных артроскопических методов лечения травм и заболеваний суставов, микрохирургии в травматологии-ортопедии, спинальной травмы.