Пропавших у берегов Индонезии австралийских туристов нашли невредимыми

Один из членов экипажа считается пропавшим без вести, сообщила газета The Straits Times

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Четыре австралийских туриста, пропавшие ранее у берегов индонезийской провинции Ачех, найдены. Об этом сообщила газета The Straits Times.

По ее данным, четыре австралийских туриста найдены невредимыми. По неподтвержденной информации, двое членов экипажа судна, на котором они находились, тоже обнаружены живыми. Еще один человек считается пропавшим без вести.

В понедельник сообщалось, что четыре австралийских туриста и три члена экипажа судна пропали у восточного побережья индонезийской провинции Ачех. Связь с ними была потеряна в плохую погоду. Поиски продолжались в течение дня и прекратились с наступлением темноты. Однако спасатели заявляли, что продолжат поиски во вторник.