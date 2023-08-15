Фасадные работы в музейно-театральном квартале "Бахрушинский" завершат в сентябре

Такой квартал на Павелецкой и часть филиалов планируют открыть в начале 2024 года, сообщили в Минкультуры

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Благоустройство и фасадные работы музейно-театрального квартала "Бахрушинский" завершат в сентябре 2023, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Министр культуры РФ Ольга Любимова осмотрела ход работ на территории Бахрушинской усадьбы, где создается уникальный музейный объект. Сегодня здесь идет формирование музейно-театрального квартала на Павелецкой. Основные работы по созданию экспозиций планируется завершить уже в этом году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что музей имени Бахрушина включает 12 филиалов, в том числе здания в Зарайске и Туле. Музейно-театральный квартал на Павелецкой и часть филиалов планируют открыть в начале 2024 года, филиал в Туле - до конца 2024 года, а музей в Зарайске и Дом-музей Марии Ермоловой - к 2025 году.

"Для сохранения нашего общего национального достояния крайне важно воссоздание таких объектов по подлинным документальным материалам. Реставрация исторической планировки и интерьеров позволит восстановить историческую справедливость спустя более чем вековую историю. Современные посетители увидят, каким был задуман и создан музей самим Алексеем Бахрушиным. Чтобы добиться полного погружения, в музее будут использовать возможности мультимедийных и иммерсивных технологий, что поможет лучше изучить коллекцию и будет интересно молодой аудитории", - сказала Любимова, слова которой приводятся в сообщении.

Общая площадь зданий обновленного музейного квартала составит по завершении работ 8,3 тыс. кв. м.

Бахрушинский театральный музей основан 29 октября 1894 года московским промышленником и меценатом Бахрушиным. В рамках программы комплексного развития музея создается первый в России Музейно-театральный квартал на Павелецкой. Музей является хранителем крупнейшей театральной коллекции России и содержит более 1,5 млн экспонатов.