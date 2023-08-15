В молодежном форуме ОНФ "Рубеж" впервые примут участие команды из ДНР, ЛНР и Запорожья

Участники СВО выступят там в роли инструкторов, сообщили в пресс-службе Молодежного крыла Народного фронта

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Порядка 200 человек со всей России приехали на Всероссийский командообразующий форум "Рубеж", который открылся во вторник на базе отдыха "Смена" в Воронеже. Впервые в нем примут участие команды из ДНР, ЛНР и Запорожской области, а участники СВО выступят в роли инструкторов, сообщили ТАСС в пресс-службе Молодежного крыла Народного фронта.

"Федеральный форум "Рубеж" объединил около 200 участников со всей страны. В этом году впервые приехали команды из ДНР, ЛНР и Запорожской области. Группа из новых регионов из 73 человек выступит не только в качестве участников, но и как организаторы", - отметил собеседник агентства.

Молодежный форум ОНФ "Рубеж" проводится в пятый раз, он продлится до 20 августа. За пять дней участники усовершенствуют навыки командной работы, выхода из сложных и нестандартных ситуаций, а также обменяются ценным опытом друг с другом. "Полученные знания ребята из отрядов быстрого реагирования Молодёжного крыла Народного фронта будут применять в своей работе, помощи людям в самых сложных ситуациях", - отметили в пресс-службе.

Впервые за историю форума в качестве инструкторов с командами будут работать военнослужащие - участники спецоперации, выполняющие боевые задачи в составе подразделений "Спарта", "Сомали", "Каскад", "Беркут", "Пятнашка" и других. Также военно-спортивную и патриотическую подготовку участникам "Рубежа" обеспечивают профессиональные спортсмены и наставники федерального проекта "Тренер" из девяти регионов. "Помимо тренировок, ребят ждет насыщенная образовательная программа и встречи с героями России, общественными деятелями и известными людьми", - добавили в пресс-службе.

Концепция юбилейного форума "Рубеж" определена как тактико-стратегическая. "Это настоящая школа жизни. Начиная с названий команд, получивших имена в честь легендарных подразделений, защищающих Донбасс от нацистов еще с 2014 года - "Спарта", "Сомали", "Пятнашка", "Каскад", и заканчивая статусом участников. У каждого будут свои конкретные роли в команде, исходя из которых будут формироваться индивидуальные задания, и, выполняя их, молодые люди освоят полезные навыки и компетенции. Мы задумали этот форум как полную "перепрошивку", - рассказал руководитель Молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.