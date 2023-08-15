В Подмосковье стажируются 17 специалистов опеки из Луганской и Донецкой народных республик

Во время стажировки сотрудники органов опеки Подмосковья поделились с коллегами опытом работы и алгоритмами по защите имущественных и неимущественных прав детей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Всего 17 специалистов опеки Луганской и Донецкой народных республик проходят стажировку в социальных центрах Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Там отметили, что в этом году Московская область дважды стала площадкой для стажировки представителей организаций для детей-сирот и сотрудников в сфере опеки и попечительства по работе с детьми в трудной жизненной ситуации из учреждений Луганской и Донецкой народных республик.

"17 специалистов из учреждений новых территорий России прошли стажировку на базе шести Семейных центров Подмосковья. Они смогли познакомиться с работой всех служб Центров - это служба содействия семье и детям, постинтернатное сопровождение, сопровождение замещающих семей, работа психологов, стационара и участковой социальной службы", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что во время стажировки сотрудники органов опеки Подмосковья поделились с коллегами опытом работы и алгоритмами по защите имущественных и неимущественных прав детей.

В ведомстве дополнили, что в настоящее время восемь руководителей Окружных управлений Министерства социального развития Московской области закреплены за органами опеки и попечительства восьми городских и муниципальных округов Донецкой народной республики для оказания содействия и помощи в работе.