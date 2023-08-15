Более 3 тыс. человек с начала года воспользовались социальным такси в Подмосковье

Для оказания услуги работает 95 специализированных машин

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 3 тыс. жителей Московской области воспользовались услугами службы "Социальное такси", где маломобильные граждане могут заказать транспорт с подъемником. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года более 3 тысяч жителей воспользовались социальным такси. Для оказания услуги работает 95 специализированных машин, порядка 60 из которых оборудованы подъемником", - уточнили в пресс-службе.

Специалисты службы помогают осуществить посадку и высадку пассажира, зафиксировать кресло-коляску. В случае необходимости они также окажут первую медицинскую помощь.

Заказать социальное такси можно через мобильное приложение "Соцуслуги", где можно выбрать подходящее учреждение социального обслуживания, подобрать необходимый транспорт и ввести дату поездки. Маршрут может пролегать как по области, так и Москве, уточнили в министерстве.