В Петербурге 16 августа прогнозируют до 30 градусов тепла

По данным синоптиков, в городе будет наблюдаться переменная облачность, днем местами пройдет кратковременный дождь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге 16 августа прогнозируется до 30 градусов тепла. Такой прогноз опубликован на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Температура воздуха ночью плюс 15...плюс 17 градусов, днем плюс 28...плюс 30 градусов", - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в городе будет наблюдаться переменная облачность, днем местами пройдет кратковременный дождь.

В ГУ МЧС России по Петербургу также предупредили о жаре. Ведомство напомнило горожанам о необходимости соблюдения мер безопасности - по возможности меньше находиться на улице и не нагружать себя физическими нагрузками, носить головной убор и легкую одежду, больше пить воды.

"Такая погода может повлиять на здоровье людей, в первую очередь, пенсионеров и детей. Есть опасность обострения хронических заболеваний и перегрева организма", - сообщили в МЧС.

В четверг, 17 августа, дневная температура воздуха в Петербурге понизится до 24-26 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. 18 августа будет преимущественно без осадков, воздух прогреется до 22-24 градусов.