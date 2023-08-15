Маск назвал Цукерберга "цыпленком" за отказ от боя

Владелец соцсети X прокомментировал пост своего оппонента о том, что "пора двигаться дальше", поскольку Илон Маск "несерьезен"

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск назвал основателя Facebook (корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Марка Цукерберга "цыпленком" из-за того, что тот отказался от планировавшегося с ним боя.

"Зак - цыпленок", - написал Маск в X, комментируя пост Цукерберга о том, что Маск несерьезно относится к предстоящему бою.

"Цыпленком" в США принято называть испугавшегося человека, это слово употребляется фактически в качестве синонима слову "трус". Заком Маск называет Цукерберга.

В понедельник Цукерберг в своей социальной сети Threads, которая также принадлежит экстремистской корпорации Meta, написал, что "все могут согласиться, что Илон несерьезен и пора двигаться дальше". Он добавил, что предложил реальную дату боя, но Маск ее не подтвердил, а затем заявил, что ему нужна операция, а потом стал просить провести тренировку на заднем дворе Цукерберга.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке и предложил ему 26 августа в качестве даты проведения боя. Маск вызвал главу Meta на бой, после того как появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X. Бизнесмены договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC Дэйна Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.