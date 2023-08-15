МИД Ирана выразил соболезнования России в связи со взрывом на АЗС в Махачкале

Взрыв на АЗС в Махачкале

Официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана выразило соболезнования руководству и народу России в связи со взрывом, который произошел на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

"Выражаем соболезнования семьям погибших в результате этой ужасной аварии, - приводятся его слова в Telegram-канале иранского МИД. - Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Взрыв произошел вечером 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате ЧП, по последним данным, погибли 35 человек, еще 80 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших, в Дагестане объявлен день траура.