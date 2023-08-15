Аньхойский вуз вошел в партнерскую сеть Университета Лобачевского

И.о. ректора университета Олег Трофимов отметил, что с каждым годом научные, образовательные и молодежные связи между Россией и Китаем становятся все крепче

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Аньхойский университет иностранных языков в Китае присоединился к партнерской сети Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), насчитывающей более 110 вузов и научных организаций из разных регионов мира. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ННГУ.

Во вторник Университет Лобачевского и Аньхойский университет иностранных языков подписали соглашение о сотрудничестве в области образования и науки. Соглашение стало 17-м документом, закрепляющим взаимодействие ННГУ с вузами Китая. "На встрече представители вузов презентовали друг другу возможности университетов. [Исполняющий обязанности ректора Университета Лобачевского] Олег Трофимов особо отметил, что партнерская сеть вуза включает более 110 университетов и научных организаций из разных регионов мира", - говорится в сообщении.

Трофимов подчеркнул, что с каждым годом научные, образовательные и молодежные связи между Россией и Китаем становятся все крепче. Новый партнер вуза - Аньхойский университет иностранных языков - вносит важный вклад в подготовку национальных кадров КНР в области экономики, бизнеса, филологии и медиакоммуникаций.

"Это сближает наши вузы, поскольку развитие гуманитарного образования и изучение иностранных языков - стратегический приоритет и для Университета Лобачевского. Студенты ННГУ изучают китайский и другие иностранные языки, в университете ведется подготовка по русскому языку как иностранному, действует Центр тестирования иностранных граждан, ежегодно проводятся языковые олимпиады и международные конференции. Особенно приятно подчеркнуть, что с 2022 года в ННГУ работает Азиатско-Тихоокеанский центр. Мы открыты к академическим и молодежным обменам, совместным образовательным программам, летним и зимним школам, двусторонним научным проектам. В частности, мы приветствуем открытие учебных стажировок и программ двух дипломов в области экономики, филологии и юриспруденции", - приводятся в сообщении слова Трофимова.

Ректор Аньхойского университета Чжоу Чжиху поблагодарил Трофимова и команду российского университета за содействие в развитии сотрудничества между вузами и охарактеризовал это взаимодействие как своевременное и перспективное.

"Университет Лобачевского славится во всем мире своими первоклассными дисциплинами, сильным преподавательским составом и отличным качеством преподавания. Подписание этого соглашения знаменует собой официальное установление всестороннего, многопрофильного и глубокого сотрудничества. Мы надеемся, что будем развивать взаимодействие в таких областях, как подготовка кадров, обмен преподавателями, научные исследования и культурные обмены, совместное воспитание талантов. Также мы будем содействовать сотрудничеству в рамках проекта "Один пояс, один путь", - приводятся в сообщении слова Чжиху.