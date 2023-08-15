Кандидаты в мэры Москвы выступили за работу метро до трех ночи и рост штрафов для богатых

В предвыборных дебатах приняли участие кандидат от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду", первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев и кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Кандидаты на должность мэра Москвы в ходе дебатов предложили продлить работу метро до трех часов ночи в пятницу, субботу и воскресенье, увеличить транспортные штрафы для категорий населения с высокими доходами и обеспечить москвичей бесплатной водой в метро.

В предвыборных дебатах, которые транслировались в эфире телеканала "Москва-24", приняли участие кандидат от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду", первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев и кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов и действующий мэр столицы Сергей Собянин участие в дебатах не принимали .

"Штраф за нарушение правил дорожного движения должны платиться по принципу - богатые и сверхбогатые платят за обычных москвичей. То есть если у вас доходы ниже среднего, то вы платите от 50 до 100% тарифа штрафов, если средние доходы - платите тариф, а если у высокие и очень высокие доходы, то вы платите в 10, а то и 100 раз больше. Такая система эффективно показал себя в Финляндии, и я уверен, что она эффективно покажет себя в Москве", - заявил Гусев.

Даванков отметил, что нужно подумать о том, чтобы москвичи "удобно и безопасно" могли добираться домой. "Самое простое, о чем говорят москвичи, особенно таких районов, как Выхино, что метро в пятницу, в субботу и воскресенье должно работать до трех ночи. Можно решить этот вопрос", - добавил он.

В свою очередь Чернышов обратил внимание на то, что метро должно быть удобным. По его словам, человеку должно быть комфортно в метро, чтобы он выходил оттуда "достойно, а не помято". "Должны быть в метро нормальные туалеты. Это все такие бытовые, мелкие вещи, которые и дают тот самый комфорт человеку. Летом, когда жарко, должна быть бесплатная возможность попить воды в метро, если у человека нет с собой денег. Должно быть комфортно и удобно в Москве. Москвичи должны понимать, что главные в Москве именно они", - заявил он.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.