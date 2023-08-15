В Черкасской области прокуратура через суд хочет отобрать собор у канонической УПЦ

В ведомстве утверждают, что передача местными властями церкви права собственности на храм в 2003 году произошла с нарушением законодательства

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении государству Успенского собора в Каневе Черкасской области, находящегося в собственности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

"Окружная прокуратура направила в хозяйственный суд исковое заявление в интересах государства в лице Министерства культуры и информационной политики Украины в исполнительный комитет Каневского городского совета, Киевскую митрополию Украинской православной церкви об отмене решения и свидетельства о праве собственности <...> и возвращения государственного имущества - нежилого здания Успенского собора в городе Каневе", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В прокуратуре утверждают, что передача местными властями УПЦ права собственности на храм, являющийся памятником археологии национального значения, в 2003 году произошла с нарушением законодательства.

8 августа мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко заявил, что возглавит борьбу с канонической церковью в этом областном центре. Ранее в Черкассах раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Сретенский храм УПЦ. Как сообщал глава Черкасской епархии УПЦ митрополит Феодосий, 29 июня инициаторы захвата собрали депутатов горсовета, бюджетников, людей, не имеющих к храму отношения, провели на городском стадионе мероприятие от имени прихожан, в ходе которого приняли решение о его переходе в подчинение ПЦУ. Согласно информации Союза православных журналистов, днем ранее настоящее приходское собрание Сретенской общины единогласно проголосовало за то, чтобы остаться в канонической церкви.