В девяти детсадах Томска и пригорода выявили заболевших с подозрением на энтеровирусы

За последнюю неделю в Томске и Томском районе выявили 47 случаев заболеваний с подозрением на энтеровирусы

ТОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Почти 50 случаев заболевания с подозрением на энтеровирусы, в том числе 9 - в детских садах, было выявлено за последнюю неделю в Томской области. Почти все случаи - в Томске и Томском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

"В девяти детских садах Томска и пригорода выявлены инфекционные заболевания с подозрением на энтеровирусы. Дети с соответствующими симптомами отправлены домой, их анализы отправлены в лабораторию. В этих группах проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Мы отслеживаем и контролируем эту ситуацию", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в июле в Томской области было выявлено 90 случаев заболевания с подозрением на энтеровирусы, из которых подтвердилось 19. При этом за последнюю неделю было выявлено 47 подозрительных случаев. В основном болеют дети до шести лет, большая часть из них проживает в Томске и в Томском районе.

В Роспотребнадзоре отметили, что энтеровирус распространен повсеместно и очень устойчив во внешней среде. В водоемах он может сохранять жизнеспособность до двух месяцев. Чаще всего заражение происходит из-за купания в несанкционированных местах и несоблюдения личной гигиены. Кроме того, он передается контактно-бытовым путем.

Неделей ранее в томском Управлении Роспотребнадзора сообщали, что было выявлено 50 случаев заболевания, похожих на энтеровирусы. Тогда уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией в регионе превысил среднемноголетний показатель в четыре раза.

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Она характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов, обусловленных поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы и других органов.