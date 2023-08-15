В Госдуме предложил ввести кешбэк для поездок на общественном транспорте

За последние десять лет пассажиропоток в общественном транспорте сократился на 19%, при этом в России отсутствует программа по созданию стимулов для автомобилистов использовать общественный транспорт, пояснил вице-спикер Думы Владислав Даванков

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением создать общероссийскую единую программу лояльности использования общественного транспорта "Городской кешбэк". Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Парламентарий отметил, что за последние десять лет пассажиропоток в общественном транспорте сократился на 19%. При этом в России отсутствует комплексная программа по созданию стимулов для автомобилистов использовать общественный транспорт вместо личных машин, указал Даванков.

"Принимаемые региональными и федеральными органами власти решения по расширению использования общественного транспорта, такие как введение системы платных парковок, направлены на создание неудобств для автомобилистов и не увеличивают число пользователей общественного транспорта. В этой связи считаю необходимым, помимо введения платных парковок, создать общероссийскую единую программу лояльности использования общественного транспорта, предусматривающую создание системы льгот и поощрений для людей. Такую программу можно было бы назвать "Городской кешбэк", - пояснил вице-спикер Госдумы.

По его словам, согласно программе, за каждый километр, который гражданин проезжает на общественном транспорте, он должен получать баллы, которые можно потратить на дальнейшие поездки или оплату других городских и государственных услуг.

"Среди преимуществ программы "Городской кешбэк" будет, во-первых, предоставление гражданам материальной мотивации использовать общественный транспорт, поскольку граждане будут иметь возможность сократить затраты на его использование. Снижение финансовых затрат на использование общественного транспорта является более значимым фактором для прекращения использования автомобиля, чем штрафы и создание неудобств для автомобилистов по использованию парковок", - добавил парламентарий.

Также, отметил Даванков, программа в конечном итоге приведет к уменьшению количества автомобилей на дорогах и снижению пробок и будет способствовать улучшению экологической ситуации в городах.