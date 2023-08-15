Россия передала Казахстану останки двух воинов, погибших в Великой Отечественной войне

Оба погибли в 1942 году в ходе Ржевской битвы, сообщили в казахстанском посольстве в Москве

АСТАНА, 15 августа. /ТАСС/. Передача останков двух казахстанских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в посольстве Казахстана в Москве.

"Благодаря сохранившимся бланкам в солдатских медальонах удалось установить личности бойцов. Это уроженец Алматинской области Филипп Парасенко 1903 года рождения и уроженец Северо-Казахстанской области Иван Сурнин 1913 года рождения. Оба погибли в 1942 году в ходе кровопролитной Ржевской битвы", - говорится в сообщении пресс-службы посольства. В диппредставительстве уточнили, что они были найдены в Тверской области поисковыми отрядами "Память поколений" и "Фронтовые дороги".

По данным казахстанской организации "Завет предков", которая была создана в 2019 году для установления судеб солдат из Казахстана, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, родственники Ивана Сурнина были найдены, Филиппа Парасенко - пока нет. В ближайшее время останки солдат доставят в Казахстан, где захоронят со всеми почестями.

В казахстанской организации сообщили, что за последние пять лет удалось установить судьбу более 2,5 тыс. погибших в годы войны казахстанцев, которые числились пропавшими без вести.

В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибли на полях сражений. Свыше 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, в республике по состоянию на май этого года проживали 222 участника Великой Отечественной войны и лица с инвалидностью вследствие ранений, полученных в период войны.