15 августа, 15:42
Взрыв на АЗС в Махачкале

Из республиканской клинической больницы в Дагестане выписали 11 пострадавших от взрыва

В стационаре остаются 19 пациентов

МАХАЧКАЛА, 15 августа. /ТАСС/. Количество пациентов, поступивших после взрыва на АЗС в республиканскую клиническую больницу в Махачкале, достигло 30, из них 11 уже выписаны.

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Об этом сообщил главный врач медучреждения Газиявдибир Мусаев.

"Общее количество пациентов, которые поступили после случившейся трагедии, в РКБ составило 30 человек, 11 человек выписаны на амбулаторное лечение, они не нуждаются в стационарной помощи. В стационаре остаются 19 пациентов",- сказал Мусаев, видео с которым опубликовал Минздрав Дагестана. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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