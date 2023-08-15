15 августа, 15:40,
обновлено 15 августа, 15:51

Минздрав признал утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола

Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России признало утратившим силу документ, утверждающий форму и порядок выдачи медорганизацией справки о смене пола. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со среды.

"Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 г. номер 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола. <…> Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования", - говорится в документе за подписью главы Минздрава России Михаила Мурашко. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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