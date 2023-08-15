В Тульской области семьи участников СВО со школьниками получат выплаты в 10 тыс. рублей

Средства поступят к 1 сентября

ТАСС, 15 августа. Прием заявок на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого школьника в семье участников специальной военной операции (СВО) стартовал 15 августа в Тульской области. Подавшие заявление родители школьников получат денежные средства к 1 сентября, сообщили в пресс-службе облправительства.

"По поручению губернатора Алексея Дюмина принято решение о дополнительной мере поддержки семей участников СВО. Она включает в себя единовременную выплату к началу учебного года в размере 10 тыс. рублей, предусмотренную на каждого ребенка в семье. Прием заявлений начался 15 августа. Родители школьников получат выплату к 1 сентября", - говорится в сообщении.

Поясняется, что подать заявление можно через региональный портал государственных услуг, а также в любом отделении МФЦ или соцзащиты.

Как подчеркнула министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова, при обращении через Госуслуги нужно подать только одно заявление, а остальные документы будут запрошены посредством межведомственного взаимодействия. "При личном посещении необходим полный пакет документов", - цитирует ее пресс-служба.

Отмечается, что ежедневно с 08:00 до 20:00 без выходных работает горячая линия помощи семье и детям "129". Операторы ответят на вопросы о мерах поддержки, предоставляемых в регионе, и расскажут необходимую информацию о помощи семьям с детьми.