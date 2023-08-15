В Ровненской области верующим запретили крестный ход

Проведение массовых религиозных мероприятий на территории региона признали невозможным с 19 до 25 августа по соображениям безопасности

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Ровненской области на западе Украины запретили проведение массовых религиозных мероприятий на территории региона с 19 до 25 августа по соображениям безопасности. Об этом сообщил глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Сегодня провели очередное заседание Совета обороны области. Из-за угрозы государственной безопасности поддержали запрет на проведение в Ровненской области массовых религиозных мероприятий в виде походов и демонстраций (так называемый крестный ход) с 19 по 25 августа", - написал он в Telegram-канале.

Ранее запрет на шествие прихожан в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа ввела администрация Тернопольской области. При этом глава региона Владимир Труш указал, что он касается верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Ежегодный крестный ход в Почаевскую лавру уже около двух столетий проходит с конца июля из разных областей страны. Шествие приурочено к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Однако с 2022 года местные власти и сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются помешать шествию: блокируют дороги, запирают перед паломниками колодцы, закрывают продовольственные магазины, применяют против верующих силу, заставляя их делать многокилометровые обходы. В 2023 году власти Хмельницкой и Винницкой областей прямо объявили запрет на проведение в июле и августе массовых религиозных мероприятий "за пределами культовых религиозных сооружений", объяснив это "заботой о безопасности".

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.