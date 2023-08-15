На деревья в Измайловском парке Москвы нанесли "лечебные" рисунки

Рисунок на стволе защищает поврежденное растение от грибков, бактерий, гниения и паразитов, предотвращая дальнейшее разрушение дерева

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Специальные "лечебные" рисунки нанесли на деревья в Измайловском парке на востоке Москвы в рамках акции "ПаркАрт", сообщает префектура Восточного административного округа столицы со ссылкой на "Мосприроду".

"Художники, участвующие в акции "ПаркАрт", разрисовали водонепроницаемыми акриловыми красками прошедшие предварительную санитарную обработку раны на стволах деревьев - морозобоины", - сказали в префектуре. Здесь отметили, что рисунок на стволе как пластырь защищает поврежденное растение от грибков, бактерий, гниения и паразитов, предотвращая дальнейшее разрушение дерева. "Такая краска безопасна для деревьев, она никак не нарушает структуру коры и создает защитный слой", - говорится в сообщении.

В префектуре напомнили, что в текущем году в рамках акции "ПаркАрт" во всех городских парках Москвы нарисовали 32 новых рисунка, а еще 10 картин обновили.