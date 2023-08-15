Дипломаты РФ после оползня в Грузии призвали россиян оформлять медицинские страховки

В секции интересов РФ при посольстве Швейцарии также подчеркнули, что в случае отсутствия такого документа за пределами России ее гражданин несет расходы самостоятельно

ТБИЛИСИ, 15 августа. /ТАСС/. Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии после оползня в курортном месте Шови высокогорного края Рача призывает россиян, путешествующих по республике, в обязательном порядке оформлять медицинскую страховку.

"Консульская служба секции интересов Российской Федерации напоминает о необходимости при планировании поездки в Грузию в обязательном порядке оформлять медицинскую страховку. Недавние трагические события, произошедшие в высокогорном регионе Рача, в результате которых пострадали граждане России, еще раз подтвердили необходимость наличия подобных документов", - говорится в сообщении дипломатического представительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В секции интересов РФ также подчеркнули, что в случае отсутствия такого документа за пределами России ее гражданин несет расходы самостоятельно.

Оползень в Шови сошел 3 августа. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". Более 200 человек удалось спасти. По последним данным, погибли 26 человек, в том числе гражданка РФ. Поиски семерых продолжаются. По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га.