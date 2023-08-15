В Белгородском госуниверситете обустроили сад с целебными растениями

Его площадь составляет более 1,5 тыс. кв. м

БЕЛГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Сад с лекарственными растениями на площади более 1,5 тыс. кв. м обустроили в Аптекарском огороде Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"). В нем произрастает порядка 600 видов разнообразных целебных трав. Это второй по объему коллекционный фонд лекарственных растений в России, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе вуза.

"В НИУ "БелГУ" создан второй в России по объему коллекционный фонд лекарственных растений. <…> Коллекция расположена на площади более 1,5 тыс. кв. м и разделена на разные группы лекарственных растений: вяжущего, противовоспалительного, противоопухолевого, кровоостанавливающего, мочевого, противобактериального действия. Есть здесь растения, тонизирующие нервную систему и укрепляющие организм, используемые при заболеваниях органов пищеварительной системы, почек, сердца", - пояснили в вузе.

Всего в саду произрастает 604 вида и сорта лекарственных растений, для проекта в качестве образца взят Аптекарский огород Ботанического сада МГУ, который восходит к традициям Петровских времен. "При Петре I аптекарские огороды были созданы во всех крупных городах при монастырях и лечебных госпиталях. Выращиваемые растения использовались не только для приготовления лекарств, но и для обучения ботанике студентов-медиков, будущих российских врачей", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что коллекция лекарственных трав Аптекарского огорода НИУ "БелГУ" расширяет возможности образовательного процесса: здесь проходят практики студентов медицинского института и медколледжа, института фармации, химии и биологии. Разработан учебно-методический комплекс по сбору, сушке, хранению и переработке трав.

В настоящее время ученые занимаются исследовательской работой по поиску перспективных лекарственных растений для получения новых лечебных фитопрепаратов, выделения антоцианов и флаваноидов, а также ведут заготовку сырья для составления травяных напитков.