15 августа, 16:44

В парке Сокольники в Москве пройдут бесплатные спортивные занятия для людей всех возрастов

Записаться на занятия могут желающие без медицинских противопоказаний

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Бесплатные спортивные занятия для москвичей всех возрастов организовали в столичном парке Сокольники. Об этом сообщает префектура Восточного административного округа столицы.

"Записаться на занятия могут желающие, кто не имеет медицинских противопоказаний", - сказали в префектуре со ссылкой на пресс-службу парка. В частности, профессиональные инструкторы помогут взрослым и детям безопасно заняться спортом, а также улучшить выносливость и ловкость.

"Спортивные секции ориентированы на детей и подростков от 10 лет, а также мужчин и женщин от 18 лет и старше по направлениям: атлетическая гимнастика, многоборье ГТО, бег, танцы Fly Dance", - пояснили в префектуре. 

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