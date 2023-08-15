15 августа, 17:02

Фестиваль "Оборона Таганрога 1855 года" отменили в целях безопасности

Другие праздничные мероприятия к 325-летия Таганрога состоятся, заявил заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Исторический фестиваль "Оборона Таганрога 1855 года", который ежегодно проводится на побережье Таганрогского залива, в 2023 году отменен. Решение принято в целях безопасности. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

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"Мероприятия по празднованию 325-летия Таганрога пройдут торжественно и масштабно, но в связи со спецификой, которая связана с пиротехникой и взрывами, по объективным причинам решили празднование "Обороны Таганрога" в этом году не проводить. Без праздника горожане не останутся, и на разных локациях праздничные событийные мероприятия все равно будут", - сказал Скрябин.

Как написал в своем Telegram-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, в праздничные дни будет обеспечена безопасность таганрожцев и гостей города. "В охране порядка задействуем максимальное количество сотрудников полиции как местных, так и из ближних районов. Будут нести службу добровольческие и казачьи дружины. Сделаем все для проведения интересного, яркого и безопасного праздника", - уточнил Фатеев. 

Теги:
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