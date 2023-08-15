15 августа, 17:02

В парке "Сокольники" в Москве открыли зону отдыха для купания после проверки качества воды

После проверки воды получили удовлетворительные результаты по микробиологическим показателям

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Зону отдыха "Путяевский пруд №1" в московском парке "Сокольники" вновь открыли для купания после получения удовлетворительных результатов воды по микробиологическим показателям. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Москве.

"После получения удовлетворительных результатов воды по микробиологическим показателям купание в зоне отдыха "Путяевский пруд №1" (ВАО) вновь разрешено, знаки о запрете купания демонтированы", - говорится в сообщении.

О закрытии зоны отдыха из-за несоответствия качества воды санитарным требованиям ведомство сообщало 4 августа. 

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