В городе Алагир Северной Осетии построят IT-куб за 21 млн рублей

Открытие IT-куба станет возможностью не только для расширения программ дополнительного образования, но и для открытия инженерных и IT классов, отметила министр образования и науки региона Элла Алибекова

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Центр цифрового образования IT-куб построят в городе Алагир в Северной Осетии за 21 млн рублей. Об этом сообщила во вторник министр образования и науки региона Элла Алибекова в своем Telegram-канале.

"Наша заявка прошла отбор! Во 2 школе г. Алагир в следующем году откроем IT-куб. На это из федерального бюджета будет выделено более 21 млн рублей", - говорится в сообщении.

Министр поблагодарила главу Северной Осетии Сергея Меняйло и правительство республики за поддержку проектов и софинансирование подобных программ.

"Мы стремительно развиваем профильное образование. Открытие IT-куба станет отличной возможностью не только для расширения программ дополнительного образования, но и для открытия инженерных и IT классов", - отметила Алибекова.