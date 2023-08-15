В Великих Луках открыли памятник Сталину

Высота монумента составляет 8 м

ПСКОВ, 15 августа. /ТАСС/. Памятник руководителю СССР Иосифу Сталину открыли в городе Великие Луки на территории завода "Микрон" при поддержке фонда культурного наследия "Русский витязь". Скульптором монумента выступил Михаил Красильников, высота монумента составляет 8 м, сообщили ТАСС представители предприятия.

"Памятник Сталину мы открыли по инициативе фонда "Русский витязь", это фонд культурного наследия города Москвы, и по инициативе трудового коллектива и непосредственно председателя совета директоров завода "Микрон" в Великих Луках Бориса Каракаева. Памятник расположен на территории завода, [высота монумента составляет] 8 м вместе с постаментом", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что у владельца предприятия давно была мечта поставить такой памятник на территории Великих Лук. "Мечты должны сбываться. Поддержал фонд культурного наследия, они согласились нас курировать. Скульптор и архитектор свой был, это все из Москвы были люди. Скульптор - Михаил Олегович Красильников. Любой житель города может подойти к памятнику и возложить цветы. Это территория завода, но памятник за забором завода, любой желающий может прийти", - сказала собеседница агентства.