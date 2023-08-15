Госкомпании предложили Народному фронту 1,5 тыс. машин для СВО

Первую партию уже отправили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Госкорпорации предложили Народному фронту почти 1,5 тыс. единиц списанной техники для нужд новых территорий и специальной военной операции (СВО) по июльскому постановлению правительства РФ о безвозмездной передаче техники Народному фронту. Из уже проверенных машин порядка 400 находятся в хорошем состоянии, первые 20 отправлены в зону СВО, сообщили ТАСС в пресс-службе Народного фронта.

"Народный фронт отправил на передовую первые машины, переданные госкорпорациями в соответствии с принятым в июле постановлением правительства РФ. На сегодняшний день Народному фронту уже было предложено 1 420 единиц различной техники от органов власти, из которых осмотрено 678 единицы, из них 440 единиц находятся в удовлетворительном состоянии или требуют незначительного ремонта и будут переданы президентскому движению после оформления всех документов. Более 60 машин от российских атомщиков, энергетиков и металлургов сейчас также готовятся к передаче", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая партия машин, отправленная из Ростовской области во вторник, - 20 "Уазов" с повышенной проходимостью. Их проверили на станции технического обслуживания, заменили расходные материалы, а также оснастили комплектом всесезонной резины. "Мы установили экспедиционные багажники, а также усиленные бамперы с лебедкой. Это именно то, что просили от нас военные", - привели в сообщении слова руководителя регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

По его словам, эта инициатива стала возможной после того, как правительство РФ в июле обязало госкомпании перед списанием своего имущества направлять информацию в Народный фронт. "Наши региональные отделения по всей России могут проверять машины, которые необходимы для наших бойцов специальной военной операции, и направлять все по пунктам назначения", - добавил Мирошниченко.