В Москве с начала года более 1 млн человек посетили Северный речной вокзал

В этот сезон навигации вокзал принял и отправил более 1 тыс. круизных судов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Свыше 1 млн человек посетили Северный речной вокзал в Москве с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"После обновления в 2020 году Северный речной вокзал стал одним из самых красивых и посещаемых мест в столице. Здесь приятно гулять, можно взять напрокат велосипед или самокат. Кроме того, от причалов можно отправиться в путешествие на теплоходе до 30 городов России", - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что в этот сезон навигации вокзал принял и отправил более 1 тыс. круизных судов с более чем 190 тыс. пассажирами на борту, а также здесь прошло более 150 бесплатных мероприятий: мастер-классов, выступлений артистов, городских праздников.