В ЯНАО волонтеры убрали 1,7 тыс. двухсотлитровых бочек из-под ГСМ

Группа добровольцев также собрала 22 тонны металлолома на мысе Марре-Сале

ТОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Группа добровольцев из разных регионов России собрала более 1 700 двухсотлитровых бочек из-под ГСМ, оставшихся с советских времен, и 22 тонны металлолома, а также смонтировала новый генератор на мысе Марре-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ), чей студент был в составе отряда экспедиции.

Ранее "Волонтеры Арктики" - добровольцы из регионов России - отправились в экологические экспедиции на мыс Марре-Сале и в село Мыс Каменный. Эти территории подвергались очистке ранее. В частности, в августе 2022 года на мысе Марре-Сале волонтеры собрали и подготовили к вывозу более 1,5 тыс. бочек из-под ГСМ массой около 40 тонн, что примерно на 13% меньше, чем в 2023 году.

"За две недели активной работы 14 волонтеров окончательно освободили бочкохранилище. Они подняли из оврага более 1 300 бочек, которые затем были спрессованы и подготовлены к вывозу. 420 бочек было собрано со смежной территории. Помимо этого, экологический десант собрал 22 тонны металлолома, 3 тонны отработанных ГСМ и полторы тонны извести", - сказано в сообщении.

Общая площадь, на которой произведена уборка, составила 3,5 га. Волонтеры также построили пандус в генераторную и смонтировали новый генератор.

"Мы работали на территории, прилегающей к станции "Марресаля МГ-2". Она была создана еще до революции для ведения наблюдений за ледовой обстановкой и состоянием погоды. Этими сведениями обеспечивали суда, в том числе направляющиеся в Карское море. С давних времен здесь осталось масштабное загрязнение, большое количество металлолома, включая тысячи двухсотлитровых ржавых бочек, в которых завозились ГСМ, отработанные горюче-смазочные материалы, известь. Все это нужно было убрать, поскольку такое загрязнение оказывает токсическое воздействие на окружающую среду, включая редких животных, обитающих на мысе Марре-Сале", - приводятся в сообщении слова студента ТГУ Владислава Фирсова.

Помимо этого, студент ТГУ во время экспедиции проводил психофизиологические исследования товарищей по команде. "Задача этих исследований - найти пути снижения психологических рисков, с которыми сталкиваются даже опытные участники дальних экспедиций и люди, работающие на полярных станциях. Как правило, сложности бывают вызваны суровыми климатическими условиями, в которых находятся люди, отсутствием личного пространства, постоянным ощущением опасности из-за риска встречи с дикими животными, например, белыми медведями", - приводятся слова Фирсова.

Данные мониторинга будут использованы в разработке подходов для снижения стресса у участников дальних экспедиций, полярников и арктических туристов.

Об экспедиции

Всего в экологических экспедициях организации "Зеленая Арктика" летнего сезона 2023 года принимают участие 84 волонтера из 32 регионов России, а также Казахстана и Киргизии.

Движение "Волонтеры Арктики" является самым крупным в циркумполярном регионе и насчитывает порядка 680 участников по всему миру. Мероприятия в рамках проекта отвечают задачам нацпроекта "Экология".

Межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика" создана в 2014 году для привлечения добровольцев к проектам уборки арктических территорий ЯНАО от антропогенного загрязнения. В течение девяти лет волонтеры из более 10 стран провели 17 экологических экспедиций, очистили два острова в Карском море и спасли жизнь одному белому медведю.