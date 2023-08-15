В Мариуполе восстановили порядка 1,4 тыс. частных домов

В администрации города сообщили, что в работе находится более 100 домовладений

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Строительные бригады восстановили в Мариуполе порядка 1,4 тыс. домов в частном секторе города. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"В частном секторе Мариуполя восстановлено почти 1,4 тыс. домов. В работе на данном этапе более 100 домовладений", - сообщили в пресс-службе.

Всего в Мариуполе и его пригороде повреждено более 33 тыс. из 47 тыс. домостроений. В настоящее время их восстановлением занимаются более 180 строительных бригад.

"По мере роста числа участников строительных бригад администрация города рассматривает возможность направления специалистов и для проведения ремонтных работ в сгоревших квартирах горожан. Правда, речь идет о социально незащищенных категориях граждан", - отметили в пресс-службе.

Освобождение Мариуполя от украинских националистов было завершено 20 мая 2022 года. Восстановление Мариуполя ведется по мастер-плану развития города, представленному президенту РФ Владимиру Путину в июле 2022 года. Он предполагает строительство и восстановление жилья и социальных объектов, создание нового транспортно-пересадочного узла, включающего в себя железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии, а также развитие территории аэропорта.

В августе 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что 2022 году подготовка Мариуполя к осенне-зимнему периоду проводилась из расчета 212 тыс. жителей. К 2025 году, как пояснял вице-премьер, население города должно возрасти до 350 тыс. человек. В настоящее время в городе проживают более 280 тыс. человек.