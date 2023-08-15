В Москве с начала года построили более 40 школ и детсадов

До 1 сентября планируется завершить строительство еще двух детских садов и семи школ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. В Москве за первые семь месяцев этого года построено и введено в эксплуатацию 41 здание для школ и детских садов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительству социальных объектов всегда уделялось большое внимание, именно благодаря активному строительству образовательных объектов в городе в основном решена проблема с очередностью детей в школы и сады", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, до 1 сентября планируется завершить строительство еще двух детских садов и семи школ. Школы и детские сады возведены как в составе новых жилых комплексов, так и в сложившейся городской застройке. "Стабильно высоким остается вклад в развитие "социалки" Москвы частных инвесторов. Так, 23 детских сада и 13 школ ввели за счет внебюджетных источников", - добавил Бочкарев.

Всего в 2011-2023 годах в Москве построено 569 зданий школ и детских садов.