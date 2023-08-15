В Абхазии запретили остановку в Юпшарском каньоне из-за частых камнепадов

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба направил министру внутренних дел Абхазии Роберту Киут письмо, в котором просит установить соответствующие дорожные знаки

СУХУМ, 15 августа. /ТАСС/. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба запретил остановку на объекте турпоказа - в Юпшарском каньоне (Каменный мешок) по дороге на озеро Рица - из-за частых камнепадов.

"Запретить организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим экскурсионные услуги, остановку и выход туристов из транспорта на объекте турпоказа Юпшарский каньон на территории Рицинского национального реликтового парка", - говорится в приказе главы Минтуризма.

Хишба направил министру внутренних дел Абхазии Роберту Киут письмо, в котором просит установить дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств на этом опасном участке "в целях предупреждения камнепада и снижения тяжести их последствий".

В июне в результате камнепада в Юпшарском каньоне один турист из РФ погиб, другой получил увечья. После этого имели место неоднократные камнепады, но обошлось без жертв. 11 августа профсоюз экскурсоводов Абхазии обратился к министру туризма с просьбой обеспечить безопасность граждан Абхазии и туристов на этом экскурсионном объекте.