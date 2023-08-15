В подконтрольном Киеву Запорожье в рамках "дерусификации" изменили почти 70 топонимов

В частности, улица Смоленская станет улицей Почаевской, улица Челябинская - Ирпенской, улица Московская - Маетковой, улица Алтайская - Фазановой

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти подконтрольного Киеву Запорожья приняли решение об изменении около 70 топонимов, связанных с Россией и СССР. Об этом сообщил и.о. мэра города Анатолий Куртев, опубликовав соответствующее распоряжение.

"В рамках "дерусификации" в Запорожье переименовано около 70 улиц, площадей и переулков", - написал он в Telegram-канале.

В частности, улица Смоленская станет улицей Почаевской, улица Челябинская - Ирпенской, улица Московская - Маетковой, улица Алтайская - Фазановой. Кроме того, улица Молодогвардейская, названная в честь юных героев-антифашистов Луганщины, будет носить наименование Люботинская.

По данным украинского издания "Страна", переименованы также улицы, получившие названия украинских городов, - Красноградская и Новомосковская - в честь Краснограда Харьковской области и Новомосковска Днепропетровской области.

Переименования улиц и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников Александру Пушкину, девять - Максиму Горькому, четыре - Александру Суворову и еще четыре - Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.