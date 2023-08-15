Власти наукограда Жуковский отменили празднование Дня города

Глава города Юрий Прохоров объяснил подобное решение соображениями безопасности жителей и гостей наукограда

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти наукограда Жуковский отменили в нынешнем году широкое празднования Дня города, который по традиции совмещается с Днем Воздушного флота России. Об этом сообщил ТАСС глава города Юрий Прохоров.

"Мы считаем неуместным в нынешних условиях проводить ежегодный концерт на центральной площади с участием приглашенных звезд эстрады, а также устраивать праздничный фейерверк", - сказал Прохоров, объяснив подобное решение, прежде всего, соображениями безопасности жителей и гостей наукограда. В то же время он отметил, что в центральном сквере, а также в скверах так называемых спальных микрорайонов города, пройдут творческие и музыкальные мероприятия для детей. Отдельную программу подготовили и артисты жуковского Дворца культуры.

Прохоров также напомнил в этой связи об изменении формата проведения Детского авиационного-космического салона ДАКС, который также организуется в рамках празднования Дня города. "На этот раз его активности перенесли с аэродрома "Междуречье" в городской Дворец культуры и площадку перед ним, а также в технопарк ЦАГИ", - пояснил Прохоров. Глава города заверил, что от изменения места программа мероприятия не станет менее насыщенной и познавательной для детей и их родителей, а вход на ДАКС по-прежнему будет бесплатным.

Свою историю расположенный в 20 км юго-востоку от столицы Жуковский ведет с 1947 года, когда находившемуся на его месте поселку Стаханово было присвоено имя отца русской авиации Николая Жуковского. Праздник Дня города проводится здесь в третьи выходные августа, совмещаясь таким образом с Днем воздушного флота - профессиональным праздником многих жителей Жуковского, считающегося центром отечественной авиационной науки и техники.