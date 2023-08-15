В Новгородской области выберут символ региона

Можно будет выбрать из семи вариантов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Жителям Новгородской области предлагают проголосовать за то, каким будет символ региона. На выбор представлены семь вариантов, сообщил глава региона Андрей Никитин в Telegram-канале.

"Я хочу сказать спасибо каждому, кто поучаствовал. Столько неравнодушных жителей нашего региона предложили свои варианты, дети приносили свои рисунки. Это здорово! Представители Общественной палаты проанализировали все предложения и на основе соцопросов сформировали семь образов, а новгородские дизайнеры их нарисовали", - говорится в сообщении.

Глава региона напомнил, что конкурс по выбору символа области был открыт в начале июля, сначала проходил отбор вариантов, теперь за них могут проголосовать жители региона. На основе символа разработают брендбук, который будет представлять область как на территории страны, так и за ее пределами в дипломатических миссиях.

Среди вариантов: голубь в образе раскрытой книги, как символ технологий и образовательного потенциала, ладья и голубка - символ духовности и движения вперед, номер три - памятник тысячелетию России, как символ истоков российской государственности, далее - голубь и размещенный на нем образ Софийского собора - символы свободы и духовности, рисунок мальчика Онфима на берестяной грамоте - символ образовательного потенциала, ладья на старинной печати, как символ развития торговых путей и готовности к сотрудничеству, а также самый необычный - составной образ, объединяющий в себе Рюрика, купола Софийского собора, аркаду на Ярославовом Дворище, колокола и знаменитую голубку.

Проголосовать можно онлайн и офлайн. Онлайн-голосование идет на сайте проекта, офлайн - с помощью волонтеров на улицах до 10 сентября включительно. Презентация символа состоится 21 сентября и будет приурочена ко Дню зарождения российской государственности.