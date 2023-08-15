Катер Мосгортранса при содействии АМПП отбуксировал первое в этом году маломерное судно

Гидроцикл без регистрационного номера задержали на Москве-реке по решению Госинспекции по маломерным судам

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первое в 2023 году маломерное судно отбуксировал катер быстрого реагирования ГУП "Мосгортранс" при содействии Московского паркинга. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Гидроцикл без регистрационного номера задержали на Москве-реке по решению Госинспекции по маломерным судам. В каких еще случаях судно могут отправить на спецстоянку: при управлении судном в нетрезвом виде; при отказе от медосвидетельствования; при отсутствии документов", - значится в сообщении.

Там подчеркивается, что соблюдать правила передвижения водного транспорта - как и правила дорожного движения - крайне важно. От этого зависит безопасность судоводителя, пассажиров и всех окружающих.